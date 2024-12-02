Москва, 2 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Московский областной суд приговорил основателя онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra («Гидра») Станислава Моисеева к пожизненному сроку, а также вынес приговор 15 его соучастникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Суд приговорил организатора преступного сообщества Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Моисееву также назначили штраф в размере 4 млн рублей. Согласно сообщению, его соучастники также были приговорены к лишению свободы сроком от восьми до 23 лет, а также получили штрафы на общую сумму 16 млн рублей. В пресс-службе добавили, что у подсудимых также было изъято имущество, среди которого машины, земельные участки и недвижимость.

Подсудимые признаны виновными в организации преступного сообщества, незаконном производстве и сбыте психотропных веществ и наркотиков, в том числе с помощью интернета, также отметили в прокуратуре.

Как передавало ИА Регнум, в апреле официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что российские правоохранительные органы изъяли свыше 350 млн рублей у подозреваемых, которые связаны с функционирующей в теневом сегменте интернета платформой Hydra. По её словам, подозреваемые вкладывали доходы с криминальной деятельности в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость.

19 апреля президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему государственных резервов и меры совершенствования помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.