Москва, 2 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Ещё девять фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом 2 декабря сообщается на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В реестр попали Хаваж-Багаудин Алиев, Джабраил Аушев, Шахромджон Гадоев, Умеджон Солиев, Хусейн Хамидов, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Медов, Батыр Кулаев и Мустаким Солиев. Они являются уроженцами Таджикистана и Ингушетии.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» террористы совершили вечером 22 марта. Они ворвались в заполненный людьми концертный зал и открыли стрельбу, а затем устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал.

Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»), в рамках которого арестовали 12 человек. Российские власти позднее заявили, что теракт имеет украинский след.

30 ноября защита трёх фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе», этапированных из Дагестана, попросила освободить их из-под ареста. Речь идёт о об обвиняемых Исмоилове, Солиеве и Хамидове (все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которым ранее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца.