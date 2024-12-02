Алеппо, Сирия, 2 декабря, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) захватили город Алеппо благодаря украинским советникам и американским передовым технологиям. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, приближенный к сирийским спецслужбам.

Anas Alkharboutli / DPA / Global Look Press

Согласно данным источника, боевики группировки не имеют опыта применения высоких технологий, однако им удалось их освоить при поддержке советников с Украины, из «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России) и сирийских офицеров, которые перешли на сторону террористов.

«Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта — таким образом с большого расстояния происходили применение и навигация ударных БПЛА и дронов-камикадзе», — добавил неназванный источник.

Он также отметил, что сирийская армия впервые с 2011 года столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы при наступлении боевиков. Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

29 ноября стало известно, что сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум. 2 декабря командование правительственной армии Сирии заявило, что Сирийские войска и Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.