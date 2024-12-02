Москва, 2 декабря, 2024, 16:16 — ИА Регнум. В России на вагоностроительных заводах стоят более 2,5 тыс. новых вагонов, которые не могут уехать к заказчикам из-за ограничений, введённых ОАО РЖД. Об этом сообщает «Коммерсант».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По данным издания, на путях скопилось 2,53 тыс. новых грузовых вагонов, не отправленных заказчикам, на некоторых предприятиях продукцию приходится ставить в несколько ярусов, где-то её уже разбирают. Однако РЖД не берёт новые вагоны, чтобы сократить размер парка, и усложняет процедуру приписки вагонов, говорится в сообщении.

«Ситуация с каждым днём становится всё более критической, поскольку каждый день изготавливаются новые единицы подвижного состава», — заявил исполнительный директор Объединения вагоностроителей Евгений Семёнов.

Он также добавил, что вагон должен получить свой номер, и для этого его нужно приписать к станции. Однако вскоре покупатель переоформляет вагон на себя и свою станцию, а дальше из-за перегруженности производителям отказывают в первичной приписке вагонов. Вагоностроители считают данную процедуру устаревшей, а такой способ регулирования размера парка некорректным.

ОАО РЖД, в свою очередь, заявляет, что вагонов и так в избытке — их уже более 250 тысяч. В связи с этим, в частности, принимались меры по ограничению доступа вагонов на сеть, уже приводившие к сложностям с вывозом грузов.

Как ранее передавало ИА Регнум, погрузка на сети ОАО «РЖД» в сентябре 2024 года составила 94,5 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем наблюдалось за аналогичный период прошлого года. В РЖД уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот в сентябре упал до 198,9 млрд тарифных тонно-км (на 6%).