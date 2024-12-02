* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 2 декабря, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Объединение, в котором состоят украинский бизнесмен Евгений Черняк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его партнёры, включено в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.

Кадр из видео Евгений Черняк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

В списке перечислены участники объединения. Это 55-летний уроженец Запорожья Черняк, 40-летний уроженец германского города Нойштрелети Александр Беспалов (физическое лицо, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), 50-летний уроженец Краснодарского края Андрей Лазутин и 65-летний уроженец Курской области Иван Курбаков.

Черняк — основатель и бенефициар холдинга Global Spirits, которому принадлежат торговые марки «Хортица», «Мороша», «Первак», «Шустов», «Микадо». С июля 2023 года его имя включено в перечень террористов и экстремистов.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года в отношении Черняка возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма, в августе он был заочно арестован в Москве. По данным следствия, Черняк после начала российской спецоперации на Украине перечислил на нужды украинской армии более 1 млрд рублей.

Беспалов, также фигурирующий в уголовном деле, поддерживал работу предприятий Черняка в России. Лазутин и Курбаков — держатели активов Черняка в России. Доходы выводились через офшоры.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отправил Беспалова под стражу по делу о взятке. Тогда же стало известно, что ликёро-водочные заводы «Русский север» и «Родник и К» были связаны с холдингом Global Spirits Черняка.

В середине мая того же года Ленинский районный суд Курска арестовал активы группы связанных с Черняком юридических лиц. Взыскателем по делу являлась Генеральная прокуратура Российской Федерации.