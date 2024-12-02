Москва, 2 декабря, 2024, 15:47 — ИА Регнум. На Западе предлагают дать Украине передышку и на время приостановить боевые действия, но подобные призывы не приближают мир. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 декабря на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Кадр из видео

По его словам, в последнее время на Западе чаще звучат мнения о том, что прекращение огня — это способ дать передышку Киеву и самим себе, чтобы снова поставить на Украину современное дальнобойное оружие. Россию беспокоят эти заявления, добавил министр.

«Это, конечно, не путь к миру», — подчеркнул Лавров на видеозаписи, размещённой на странице Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он отметил, что Россия готова рассматривать инициативы по урегулированию на Украине, продиктованные искренним желанием установить мир.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров назвал спецоперацию на Украине неизбежной и заявил, что «заслуженная кара» ожидает тех, кто продолжает нагнетать обстановку вокруг конфликта. По его словам, выступающие за эскалацию, вероятно, не ознакомились с недавними заявлениями президента России Владимира Путина.