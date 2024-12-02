Москва, 2 декабря, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Золотое время для застройщиков в России закончилось. Теперь строительные компании должны помочь государству. Об этом 2 декабря на конференции Domclick Digital Forum заявил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«У вас были замечательные четыре года. У вас было золотое время в жилищном строительстве. Мы очень аккуратно и сбалансированно подходили к тем вещам, которые вы делали <…> Коллеги, страна и государство помогли вам, ответьте тем же», — отметил замминистра.

При этом Стасишин заявил, что Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако говорить о новых мерах поддержки ипотеки до снижения уровня инфляции и ключевой ставки преждевременно.

«От того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ним подойдёт, от этого будут зависеть те меры поддержки и те возможные условия изменений тех или иных программ, которые сегодня работают», ― пояснил замглавы ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что объём работ в строительстве с 2020 года ежегодно растёт. Он напомнил, что сейчас по поручению президента страны идёт объёмная работа для достижения национальных целей развития. К 2030 году планируется повысить обеспеченность жильём до 33 кв. м на человека. Для этого необходимо ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилплощади, указал вице-премьер.

Президент России Владимир Путин 7 мая поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году. Это следует из подписанного указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В 2023 году Россия установила исторический рекорд по жилищному строительству. По словам Хуснуллина, в прошлом году ввод жилья в стране превысил 110 млн кв. м.