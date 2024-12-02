Москва, 2 декабря, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции нашли двойника основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий видеоролик опубликовал депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

На кадрах боец в точности пародирует Жириновского, повторяя его манеру интонационно и по смысловому наполнению.

«Перерождение Жириновского в зоне СВО. Новый эпизод», — написал депутат.

Как передавало ИА Регнум, Жириновский в феврале 2022 года был госпитализирован с двусторонней пневмонией после заражения коронавирусной инфекцией. Основатель ЛДПР умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни, его похоронили на Новодевичьем кладбище.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что многие прогнозы Жириновского сбываются, потому что они не сделаны на пустом месте, а основаны на знаниях. Глава государства подчеркнул, что основатель ЛДПР был очень разносторонним человеком, с большими, глубокими знаниями.

6 ноября Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения Жириновского.