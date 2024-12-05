Москва, 5 декабря, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Профессия учёного становится популярнее и престижнее. Согласно исследованию ВЦИОМ, 78% россиян гордятся достижениями отечественной науки, а 64% родителей хотели бы, чтобы их дети работали в научной сфере. Также выяснилось, что строить научную карьеру в России планируют 92% студентов.

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«Привлечение в науку талантливой молодёжи является одной из важнейших задач. Для этого формируются комфортные условия для профессионального развития нового поколения учёных — на базе вузов открываются лаборатории, оказывается финансовая поддержка через предоставление грантов и премий, а также стипендий», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россия уже занимает 9-е место в мире по количеству научных исследований и разработок и 16-е место в мире по объёму научных исследований и разработок (НИОКР) в секторе высшего образования. И развиваться дальше российским учёным помогает нацпроект «Наука и университеты».

Так, по нацпроекту в стране создаётся сеть современных кампусов, где для исследователей созданы все условия для проживания и занятий наукой. 17 таких университетских городков находятся на разных стадиях строительства.

К примеру, к 1 сентября 2025 года завершится возведение одного из двух общежитий нового кампуса Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта в Калининграде. Этот вуз является одним из ведущих учреждений высшего образования в стране и наряду с ещё шестью российскими вузами участвует в пилотном проекте по разработке новой модели уровней высшего образования.

«Два общежития в общей сложности рассчитаны на более чем 2,5 тыс. мест», — рассказал исполняющий обязанности ректора университета Максим Демин.

В эксплуатацию уже сданы два корпуса — в одном из них расположится многофункциональный университетский центр для сотрудников и студентов. В другом — пространство для открытых лекций, презентаций, встреч — «БФУ экспо». Остальной комплекс из трёх образовательно-научных корпусов и конференц-холла будет сдан в середине 2026 года. Единовременно на новой площадке смогут находиться около семи тысяч студентов.

Совершать открытия и создавать уникальные разработки на базе университетов помогает программа «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты», она открывает для вузов возможности участия в социально-экономическом развитии регионов.

В 2024 году «Приоритет-2030» охватил 142 вуза в 56 регионах страны, здесь запускаются масштабные исследовательские проекты, открываются новые программы и факультеты, научные центры и лаборатории.

К примеру, необходимый металлургам и достаточно дорогой материал — алюминатный цемент — теперь будут делать из отечественного сырья по более низкой цене. Технологию производства разработали учёные Уральского федерального университета (УрФУ).

«Мы предложили производить алюминатный цемент на заводах, где изготавливают огнеупорные бетоны и изделия из него. Это возможно из-за схожести технологического процесса. Разработанная нами технология адаптирована к производственным условиям и запросам предприятий», — подчеркнул заведующий кафедрой материаловедения в строительстве УрФУ Фёдор Капустин.

Создавать будущее России под руководством опытных наставников помогают и молодёжные лаборатории, открытые по всей стране. Не менее ⅔ сотрудников таких лабораторий младше 39 лет. Для эффективной работы специалистов создаются все необходимые условия, молодым учёным доступна современная приборная база.

«Одним из важнейших мероприятий национального проекта «Наука и университеты» стало открытие молодёжных лабораторий, на сегодняшний день их число достигло 940. Создание молодёжных лабораторий — это возможность для молодых учёных воплотить в жизнь свои амбициозные проекты, которые будут способствовать укреплению научного потенциала нашей страны. Реализация программы продолжится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», — отметил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

В 2024 году лаборатории были созданы по многим актуальным направлениям: развитие Дальневосточного федерального округа, Арктика, малотоннажная химия, искусственный интеллект, приборостроение/станкостроение, микроэлектроника, медицина, климат, сельское хозяйство, востоковедение/африканистика.

В некоторых новых молодёжных лабораториях учёные уже ведут исследования. Например, в Иркутске разрабатывают специальную технологию, чтобы превратить уголь Восточной Сибири в «зелёное» сырьё. В Донском государственном техническом университете создают особую систему, которая повысит надёжность сельскохозяйственной техники благодаря точной диагностике вибраций.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Наука и университеты» направлен на укрепление системы высшего образования и создание новых возможностей для молодёжи России в научной среде. Он помогает создать все необходимые условия для комфортного и продуктивного обучения и для реализации масштабных научных проектов на базе университетов.

Нацпроект вносит значительный вклад в рост привлекательности российской науки и образования для ведущих отечественных и зарубежных учёных, молодых исследователей и студентов, а высшее образование становится более доступным для россиян.