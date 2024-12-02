Манила, 2 декабря, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Филиппинские вооружённо-морские силы (ВМС) заявили, что российская подлодка была замечена 28 ноября в 80 морских милях от провинции Западный Миндоро, президент страны Фердинанд Маркос — младший выразил обеспокоенность. Его слова передаёт американское издание Bloomberg.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

2 декабря филиппинские власти заявили об обнаружении в исключительной экономической зоне иностранной подводной лодки. Согласно заявлению, субмарина, якобы классифицированная как Ufa 490, была замечена в 80 милях к западу от мыса Калавите.

«Любое «вторжение» в Западно-Филиппинское море (Южно-Китайское море), в нашу исключительную экономическую зону вызывает большую тревогу», — заявил президент.

Военные утверждают, что направили силы для мониторинга ситуации, а военный корабль установил радиосвязь с подводной лодкой.

«Российское судно заявило, что ожидает улучшения погодных условий, прежде чем продолжить путь во Владивосток», — говорится в сообщении.

Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России ранее заявлял, что подлодка «Уфа» совершает переход с Балтики на Тихоокеанский флот Южным морским путем.

«Уфа» — четвёртая подводная лодка серии из шести кораблей для ТОФ, заложена в ноябре 2019 года. Подлодки этого проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность, новейший инерциальный навигационный комплекс, современную автоматизированную информационно-управляющую систему, мощное торпедно-ракетное вооружение.

Как ранее передавало ИА Регнум, российский корабль «Ржев» напугал американцев. 9 октября американский журнал The National Interest назвал его настоящим «зверем с ракетами». Авторы указали, что несмотря на компактные размеры судна, его вооружили противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», а также автоматической пушкой калибра 76,2 мм.

3 октября данный журнал также выпустил материал о российской чудо-подлодке из титана. «Лира» превзошла американское производство и побила рекорды. Такое создание подлодки из титана было бы крайне дорогостоящим и трудоёмким для США, поэтому в Вашингтоне отказались от этой идеи.