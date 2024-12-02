Минск, 2 декабря, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Новый министр культуры Белоруссии Руслан Чернецкий обязан «умереть», но навести порядок в порученной ему сфере, в том числе в кинематографе и концертной деятельности. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 2 декабря в ходе рассмотрения кадровых вопросов.

Belkin Alexey / Globallookpress.com

Он отметил, что назначил Чернецкого руководить министерством вместо Анатолия Маркевича не потому, что тот не справился с обязанностями. Маркевич пришёл в культуру из другой сферы, и ему было очень тяжело, поэтому его преемник — «свой человек».

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Президент пообещал новому министру всяческую поддержку. Он назвал «позорищем» качество белорусского кинематографа и подчеркнул, что страна «скатилась» относительно советского периода, когда производству фильмов уделяли серьёзное внимание.

Очень важной Лукашенко назвал и концертную деятельность. По его словам, люди хотят «какого-то веселья», а не только трудиться день и ночь.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Лукашенко поручил Сергею Масляку, назначенному министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, «копать и искать» нефть. По словам главы государства, в стране более или менее разведаны месторождения минеральных удобрений, не верится, что нет и больших объёмов нефти.

Ранее белорусский лидер потребовал от нового министра экономики Юрия Чеботаря ни в коем случае не врать. По словам Лукашенко, страна вступила в непростой предвыборный год, поэтому «никакого приукрашивания» быть не должно.