Москва, 2 декабря, 2024, 15:13 — ИА Регнум. С начала года совокупное состояние богатейших предпринимателей России выросло на $7,915 млрд (более 851 млрд рублей). Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Рейтинг возглавил совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние оценивается в $27,5 млрд (2,9 трлн рублей). С начала года оно увеличилось на $2,81 млн (более 301 млн рублей). Основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов переместился с четвёртого на второе место, прибавив к своему состоянию более $4 млрд (свыше 430 млрд рублей). Теперь оно составляет $25,3 млрд (2,6 трлн рублей).

Владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров занял третью сточку рейтинга, переместившись с седьмой (+$2,99 млрд, до $18,7 млрд ― около 2 трлн рублей).

Наибольшие убытки понес акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов, чьё состояние уменьшилось до $13,6 млрд (около 1,5 трлн рублей). Он на четвёртом месте рейтинга.

Топ-5 замыкает совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (— $2,82 млрд, до $11,4 млрд — более 1,2 трлн рублей).

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 13 россиян, а их общее состояние оценивается в $167,96 млрд (почти 18 трлн рублей).

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Forbes на 27 июня, Алекперов снова возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год. Годом ранее он также был на первом месте с доходом 155,7 млрд рублей. Дивидендный доход бизнесмена за прошлый год составил 177,4 млрд рублей. Второе место в рейтинге занял председатель правления «Новатэка», председатель совета директоров холдинга «Сибур» Леонид Михельсон (дивидендный доход 105 млрд рублей), третье — совладелец «Сибура» Тимченко (84,6 млрд рублей).

Журнал Forbes в конце августа сообщил, что основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган вошла в число 20 богатейших женщин России. По их данным, свои акции она унаследовала от мужа Владимира Когана, который умер в 2019 году. Людмила Коган заняла седьмое место в рейтинге самых богатых россиянок. Её состояние оценили в $1 млрд. Первое место в рейтинге по версии журнала заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук). Её состояние составляло $5,5 млрд.