Красноярск, 2 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Производитель бытовой химии АО «Сибиар» удалил с сайта информацию о дихлофосе «Варан. Без запаха», который, по заявлению Следственного комитета, стал причиной гибели четверых детей в Красноярском крае. По информации ИА Регнум, собственником и генеральным директором АО «Сибиар» является 75-летний депутат Виктор Кушнир.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Товар с наименованием «Варан. Без запаха» объемом 440мл пропал из каталога завода бытовой химии «Сибиар». В разделе «Средства от насекомых» есть другие вариации инсектицидного средства «Варан», но все они с запахом. Ранее в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии заявляли, что глава семейства во время допроса рассказал, что он побрызгал в доме дихлофосом без запаха и вместе с семьёй на время ушёл из помещения. Через два часа они вернулись и не стали проветривать помещение, так как не почувствовали характерного запаха химикатов.

Несмотря на то, что товар пропал с официального сайта производителя, его до сих пор можно купить на маркетплейсах за 400 — 500 рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. Семья обратилась к медикам. Через несколько дней после отравления дети скончались. Родители выжили.

После смерти детей СК России возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Продукция была изъята из производства для проведения необходимых исследований. В еде не обнаружили опасных веществ.

Позже следователи нашли следы инсектицида на посуде отравившейся семьи. Кроме того, в доме, где жила семья погибших, были проблемы с вентиляцией.

Официальной причиной смерти четырех детей в семье в селе Красная Сопка Красноярского края стало отравление инсектицидами. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе регионального главного следственного управления СК.