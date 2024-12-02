Москва, 2 декабря, 2024, 14:49 — ИА Регнум. На зимний режим работы переведены водохранилища, снабжающие водой Москву. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы, — отметил Петр Бирюков. — Сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку, чтобы создать дополнительные свободные ёмкости». Он пояснил, что необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной.

Как рассказал заместитель мэра российской столицы, стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надежное водоснабжение Москвы. Город ежедневно потребляет 2,8 млн. кубометров воды. «Качество воды тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю, проводится анализ по 184 физико-химическим и биологическим показателям», — подчеркнул Бирюков.

Зимой сотрудники гидроузлов будут проводить регулярные снегомерные съемки. Это позволит спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу гидротехнических сооружений.