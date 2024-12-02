Самара, 2 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в футбольном клубе «Крылья Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. Об этом 2 декабря со ссылкой на источники сообщило «РБК Спорт».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Дмитрий Азаров

Кроме решений о государственном финансировании футбола, принятых бывшим главой региона, Федорищев также требует проверки сделок агентской группы Павла Андреева, связанных с Крыльями Советов». Губернатор считает, что в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ: «Злоупотребление полномочиями», «Нецелевое расходование бюджетных средств», «Мошенничество», а также «Присвоение и растрата».

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Федорищев заявил о намерении подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы агентских групп в российском футболе. Глава региона добавил, что 2 декабря проведёт оперативное совещания, на котором подробно расскажет о ситуации.

26 ноября глава Самарской области сообщил, что клуб «Крылья Советов» должен 36 млн рублей коррумпированным преступникам в судейском корпусе. По его словам, система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет.

В пресс-службе РФС подчеркнули, что организация находится в контакте с руководством Самарской области и считает, что изложенные губернатором факты являются поводом для обращения в правоохранительные органы. В тот же день Федорищев объявил об увольнении спортивного директора и отстранении руководства клуба по итогам проведённого аудита работы.

Клубы Российской премьер-лиги 28 ноября направили Федорищеву письмо с просьбой предоставить имеющуюся информацию о коррупции. Самарский губернатор при этом сообщил, что передал все имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.