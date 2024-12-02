Саратов, 2 декабря, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Студенты Саратовского государственного технического университета им. Гагарина приняли участие в состязании в области информационных технологий. Организатором соревнований выступил корпоративный ИТ-интегратор НК «Роснефть», компания «Сибинтек».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Самаре состоялся ИТ-хакатон для студентов

В ИТ-хакатоне по направлениям «Разработка» и «Информационная безопасность» приняли участие 100 студентов из Института прикладных информационных технологий и коммуникаций, а также Института электронной техники и приборостроения.

В течение трех дней участники соревнований разрабатывали алгоритм «умного помощника» службы поддержки с помощью методов искусственного интеллекта и анализа больших данных, подбирали подходы к решению проблем информационной безопасности, связанные с разработкой инструментов для обнаружения фишинговых атак и обеспечения защиты данных на сменных носителях.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Самаре состоялся ИТ-хакатон для студентов

Для участников также организовали деловые игры и мастер-классы по использованию искусственного интеллекта и созданию эффективной презентации.

Свои оригинальные идеи участники 20 команд представили компетентному жюри. Победители ИТ-состязаний получили именные дипломы, умные гаджеты и настольные игры.