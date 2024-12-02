Донецк, 2 декабря, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Освобождение села Петровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) позволит российским войскам развить наступление в направлении посёлка Шевченко, который является важным логистическим узлом Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 2 декабря сообщил источник в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Теперь ВС РФ будут развивать наступление на посёлок Шевченко, через который идет движение сил противника сразу с нескольких направлений. Речь идёт о двух дорогах из Красноармейска и пути из Днепропетровска», — приводит ТАСС слова источника.

Отмечается, что этот посёлок имеет важное значение из-за своих ландшафтных особенностей, поскольку находится на высоте. Также к югу от него есть террикон, с которого противник ведёт наблюдение.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Петровка и Ильинка в ДНР. Кроме того, в этот же день было опубликовано видео, как бойцы группировки «Центр» подняли российский флаг над селом Новоалексеевка в Волновахском районе ДНР.

Украинское издание «Страна. ua» заявило, что в деревне Старые Терны в ДНР ведутся ключевые бои за Курахово. Отмечалось, что освобождение этого населённого пункта позволит ВС РФ зачистить промышленную зону в городе, после чего Курахово падёт.

В течение осени 2024 года ВС РФ освободили 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Курской, Запорожской и Харьковской областях.