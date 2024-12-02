Москва, 2 декабря, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Центральный банк РФ на декабрьском заседании может повысить ключевую ставку на один или два процентных процента, заявил заместитель председателя «Сбера» Кирилл Царёв.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«За ЦБ прогнозы давать сложно, но в целом есть общее ожидание, что высока вероятность подъема ставки на один или два процентных пункта», — сказал он журналистам в кулуарах конференции Domklick Digital Day.

Зампред организации уточнил, что инфляция в РФ по-прежнему остаётся высокой. Кроме того, по словам Царёва, в стране наблюдается стабильный рост уровня доходов населения.

Замглавы учреждения пояснил, что в связи с указанными факторами вариант повышения ставки в декабре более вероятен, чем сохранение показателя на текущем уровне.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%.После этого глава организации Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.

28 ноября первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в банке прогнозируют повышение ключевой ставки в декабре до 23%. Он сравнил этот показатель со «штормом» на процентном рынке.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов отметил, что Центробанк России поднимет ключевую ставку в декабре, если показатели инфляции будут выше официального прогноза. По его словам, не исключено, что темпы инфляции к декабрю будут выше официального прогноза регулятора, однако сильных отклонений не ожидается.

Ранее Эльвира Набиуллина также допускала, что в 2025 году в РФ может начаться снижение ключевой ставки, если в экономике не будет новых внешних шоков. Она подчёркивала, что ЦБ рассчитывает, что проводимая политика позволит снизить инфляцию до уровня 4,5–5%.