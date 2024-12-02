Москва, 2 декабря, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Более 300 тыс. солдат прошли курс обучения в резервных полках в 2024 году для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

Константин Михальчевский / РИА Новости

Свыше 300 тыс. военнослужащих в 2024 году прошли курсы по огневой, тактической и инженерной подготовке, тактической медицине и специальной подготовке в зависимости от военно-учётной специальности для последующей отправки в зону проведения СВО.

«Серьёзные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тыс. военнослужащих», — заявил Иван Бувальцев.

Генерал-полковник также отметил, что особую актуальность в условиях наступления Вооружённых сил России приобрела подготовка штурмовых подразделений. Их обучение проходит, в том числе, и на макетах опорных пунктов, и на участках местности, которые повторяют позиции Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября Комиссия по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту приступила к работе. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что такая работа ведётся во всех регионах и муниципалитетах, а система поддержки военнослужащих и их семей будет совершенствоваться. Он также сообщил на профильном совещании 17 октября, что установленное годовое задание по набору контрактников в российскую армию выполнено на 78%. Он назвал темпы набора в общем и целом «достаточно приличными».

В апреле представители Минобороны России сообщили, что с начала 2024 года на службу по контракту поступило более 100 тыс. человек. По данным оборонного ведомства, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране в среднем приходят до 1,7 тыс. человек.