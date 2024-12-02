Москва, 2 декабря, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В столице стартовал масштабный проект «Зима в Москве». Он станет самым главным событием сезона и объединит все развлечения города: от больших фестивалей до мастер-классов, чаепитий, экскурсий и игр. И каждый может найти что-то своё — всего для москвичей и гостей столицы будут работать более 1,9 тыс. площадок во всех районах столицы. О том, как стартовал проект и каких активностей от него ожидать — в материале ИА Регнум.

mos.ru, Максим Денисов «Зима в Москве»

Огромное количество площадок проекта 1 декабря открылись в московских парках. Так, в усадьбе Голицыных в саду имени Баумана в первый день «Зимы в Москве» на катке состоялся бал в стиле XIX века, а после зажгли огни новогодней елки.

Каток парка стал настоящим аристократическим променадом. Ансамбль солистов оркестра Алексея Губарева на сцене исполнял произведения классической музыки, в том числе известные композиции из балета «Щелкунчик», а гостей на льду сопровождали актеры в костюмах XIX века. Они приглашали катающихся присоединиться к хороводам и помогали прочувствовать усадебную атмосферу парка.

mos.ru, Евгений Самарин «Зима в Москве»

Под живую музыку взрослые и дети стали частью настоящего ледового бала, во время которого дворянские пары поделились с ними секретами светской жизни. После состоялась торжественная церемония зажжения огней на елке. Она стала частью флешмоба — новогодние елки «ожили» одновременно в большинстве столичных парков. Так, церемонии прошли в парке Горького, Сокольниках, саду Эрмитаж и на других площадках проекта.

В саду имени Баумана на протяжении проекта «Зима в Москве» будет работать тележка фестиваля «Московского чаепития» и продолжит работу каток. На нём состоятся новые променады и концерты классической музыки, где дворянские пары будут рассказывать о жизни в усадьбе и покажут, как катались на коньках в прошлые века. Кроме того, гости смогут поучаствовать в новогоднем лото.

mos.ru, Олег Сосницкий «Зима в Москве»

А, например, в парке «Сокольники» можно будет встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, в саду «Эрмитаж» будут проходить хороводы и иммерсивные представления, а гостей парка Олимпийской деревни встретят артисты театра пантомимы, жонглеры и другие.

Обширную программу приготовил проект и для любителей спорта. Так, на площадках «Зимы в Москве» пройдут бесплатные фитнес-тренировки, также можно будет покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть яркие ледовые шоу в исполнении титулованных фигуристов.

mos.ru, Евгений Самарин «Зима в Москве»

Частью проекта «Зима в Москве» станут и уже полюбившиеся московские фестивали. Так, на Тверской площади открылся фестиваль «Московское чаепитие», на котором гости могут согреться чаем и угоститься знаменитыми московскими плюшками. Кстати, к проекту присоединились также городские ярмарки и рыбные рынки «Москва — на волне». Шеф-повара десяти столичных ресторанов предложат посетителям блюда в авторском прочтении.

Кроме «Московского чаепития», москвичи смогут посетить фестивали «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Город света» и другие. Проект «Зима в Москве» поможет вспомнить традиции, а также подарить заботу тем, кому она сейчас необходима.

mos.ru, Евгений Самарин «Зима в Москве»

Так, на многих площадках проекта будут работать домики добра «Москва помогает». Там организуют сбор открыток и подарков для участников СВО и детей из новых регионов. В преддверии Нового года планируется отправить детям 40 тысяч сладких наборов. А бойцы СВО и члены их семей получат билеты на катки и елки.

Состоится и традиционная благотворительная акция «Добрая ёлка», которая поможет исполнить мечты детей до 3 до 17 лет из многодетных или малообеспеченных семей, проходящих лечение или оставшихся без попечения родителей. Принять участие в этой акции можно на фестивальных площадках, в ТЦ, ресторанах, отелях и других общественных местах.

mos.ru, Евгений Самарин «Зима в Москве»

А в Гостином дворе состоится традиционная «Ёлка мэра». Приглашение на нее получат дети, которые отличились в учебе, спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и премий правительства Москвы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей. Также на представлениях побывают дети из семей участников СВО и гости из новых регионов.

В канун Нового года состоится и благотворительная акция «Исполни желание». Она поможет собрать подарки и создать атмосферу новогодних праздников для детей с ограниченными возможностями, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями.

mos.ru, Максим Денисов «Зима в Москве»

Чтобы найти развлечение на свой вкус, можно просто посетить специальный раздел на сайте мэра Москвы. На платформе собрана информация обо всех площадках и мероприятиях проекта «Зима в Москве». Там же у желающих будет возможность забронировать городские площадки для проведения собственных мероприятий.