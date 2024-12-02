Москва, 2 декабря, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских формирований, сообщило 2 декабря Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Кроме того, Вооружённые силы России вновь ударили по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима. Также были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

ВС РФ использовали для ударов по целям оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракеты и артиллерию.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября сообщило Министерство обороны России проинформировало, что российские военные нанесли удары по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу военных заводов, а также по аэродромам ВСУ.