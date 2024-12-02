Москва, 2 декабря, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Билеты на первый в новом сезоне показ новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре, который состоится 17 декабря, были распроданы за 2 минуты.

Михаил Синицын/ТАСС

Продажи стартовали 2 декабря в 10:00 по московскому времени, однако почти сразу же были приостановлены, так как билеты закончились. При этом сайт Большого театра работал с видимыми трудностями из-за большой нагрузки. В настоящее время билеты уже нельзя приобрести.

При этом продажа осуществлялась по паспорту, а перед покупкой необходимо было заранее создать на сайте театра личный кабинет.

Согласно расписанию Большого театра, на декабрь запланировано 18 представлений этого балета.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря в пресс-службе Большого театра сообщили, что билеты на показ балета «Щелкунчик», который пройдёт 17 декабря, будут продаваться по 1250 рублей для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет и по 5000 рублей для зрителей старше 60 лет.

Правительство Москвы 21 ноября сообщило о запуске пилотного проекта по продаже билетов в театры и на концертные площадки по документам, удостоверяющим личность. Такие билеты нельзя будет передать кому-то другому. Цель нововведения — обеспечить безопасность зрителей.

Народный артист РФ, художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов поддержал продажу именных билетов. Он отметил, что это защит посетителей культурных мероприятий от перекупщиков, которые часто завышают цены.