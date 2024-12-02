Новосибирск, 2 декабря, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании Azur Air, совершавший рейс из Томска в город Пхукет в Таиланде, приземлился в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом сообщает 2 декабря пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Zuma/TASS

Отмечается, что около 09:00 по местному времени (05:00 мск) экипаж решил посадить лайнер Boeing 767-300, на борту которого находились более 300 пассажиров, в международном аэропорту Толмачёво. Самолёт благополучно сел на запасной аэродром.

«Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события», — добавили в прокуратуре.

Во время полёта произошла сильная утечка масла. Всех пассажиров — 339 человек — разместили в зоне ожидания, самолёт ремонтируют. Борт обещают отправить по маршруту в 22:00 часа по местному времени, информирует Telegram-канал Shot.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 105 человек, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Борт, следовавший в Сочи, вылетел из Минвод, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров отправили в Сочи резервным бортом.

В аэропорту турецкой Антальи 24 ноября прилетевший из Сочи SSJ-100 загорелся после посадки. Причинённый ущерб составил не менее 1 млн рублей. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).