Москва, 2 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Россия продолжает поддерживать власти Сирии и контакты с ними, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

MOD Russia/Global Look Press

«Мы, конечно же, продолжаем поддерживать президента Сирии Башара Асада», — сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в республике.

Он уточнил, что позиция России по поводу того, как можно стабилизировать ситуацию в Сирии, уже формируется.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября боевики в Сирии начали наступление на позиции Сирийской арабской армии (САР, правительственные войска) в районе Алеппо. К 30 ноября боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили 40% западных районов Алеппо. Кроме того, они активно наступали на позиции САР в провинции Идлиб и смогли взять под контроль крупный город Маарат-ан-Нуман. САР 1 декабря объявила об отражении атаки боевиков.

Сирийское командование 29 ноября сообщило, что среди боевиков находится множество иностранных наёмников.

2 декабря AP писало, что обострение ситуации в Сирии может привести к конфликту России и Турции из-за противоречащих интересов двух стран в регионе. В публикации указано, что есть также риск начала региональной войны на фоне напряжённых отношений Израиля с Ираном, конфликта с палестинским движением ХАМАС и ситуацией в Ливане.