Москва, 2 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Беременным женщинам начали выдавать письма от патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребёнка. Об этом рассказала «РИА Новости» организатор акции и руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.

Tatiana Morozova/Global Look Press

Москвитина заявила, что первые письма от патриарха Кирилла уже получили женщины в церковной больнице святителя Алексия в Москве. Она также рассказала, что целью данного проекта является профилактика абортов.

«Эти письма поддержат женщин в очень уязвимый момент — в начале беременности. Мамы приходят за вторым мнением — или сами сомневаются, или хотят уточнить детали беременности. В больнице святителя Алексия никогда не предлагают сделать аборт, стараются окружить заботой и помочь объективно посмотреть на беременность», — сказала Москвитина.

Глава Русской церкви в письме благословляет женщину и её дитя, желает им здоровья и душевного мира, а также приводит ободряющие цитаты. По данным издания, такие письма будут выдавать в женских консультациях в 16 регионах России.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов заявил, что запрет пропаганды чайлдфри поможет оздоровлению общества в России и защитит российскую молодёжь от подобных технологий манипуляции сознанием.

23 ноября Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. В случаях, когда данная идеология распространяется через СМИ или интернет, размер штрафа для граждан составит до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — до 400 тыс. рублей, а для юридических — до 4 млн рублей.