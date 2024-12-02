Москва, 2 декабря, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Помилование действующим президентом США Джо Байденом собственного сына Хантера Байдена по двум уголовным статьям является внутренним делом Соединённых Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press

«Нет, нам нечего говорить. Это внутренние американские дела. Здесь мне нечего сказать», — ответил он на вопрос журналиста.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам, связанным с нарушением хранения огнестрельного оружия. Он заявил, что это решение принималось из-за несправедливости и предвзятости судебного преследования, продиктованных политическими причинами. При этом политик отрицал семейные мотивы.

В июне суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении огнестрельного оружия. Его обвинили в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью.

По всем пунктам обвинения сыну президента США грозило до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тыс. долларов. После решения суда Джо Байден заявил, что не намерен препятствовать обвинительному приговору в отношении своего сына и не собирается даровать ему помилование.

2 декабря американский миллиардер Илон Маск заявил, что помилование Хантера представляет угрозу территориальной целостности Соединённых Штатов.