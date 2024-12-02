Москва, 2 декабря, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Ежегодная деградация плодородных земель в мире составляет 1 млн кв. км в год, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на исследование Потсдамского института изучения климатических изменений.

Xu Congjun Sipa Asia/Global Look Press

«Масштабы деградации земель во всём мире увеличиваются на 1 млн кв. км в год, что подрывает усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия. Площадь деградированных земель уже составляет 15 млн кв. км, что больше, чем площадь Антарктиды», — говорится в статье.

В публикации уточняется, что, несмотря на увеличение эмиссии парниковых газов, деревья и почва поглощали около трети всех выбросов, однако в настоящее время данные показатели сократились. Учёные связывают этот процесс с сокращением площади лесов в мире из-за неправильного ведения сельского хозяйства. Согласно исследованию, существует несколько очагов деградации земель — в Южной Азии, Северном Китае, Калифорнии в США, а также в Средиземноморье.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Западные страны, распределяющие квоты на выбросы парниковых газов, должны платить России за её вклад в мировую декарбонизацию за счёт самой чистой энергетики и большой площади поглощающих углекислый газ лесов. По его словам, из-за особенностей энергетической системы РФ страна поглощает углекислый газ, поэтому страны Запада должны платить России за то, что «мы чистим планету».

В сентябре 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями. Он добавил, что мировые лидеры должны взять обязательства по снижению вредных выбросов в атмосферу.