Вашингтон, 2 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Обострение ситуации в Сирии может привести к конфликту России и Турции из-за противоречащих интересов двух стран в регионе. Об этом 2 декабря написало агентство Associated Press.

Juma Mohammad/Global Look Press

«Всплеск боевых действий рискует втянуть Россию и Турцию в прямые тяжёлые бои друг против друга», — говорится в материале.

Отмечается, что у каждой из сторон есть свои интересы, которые нужно защищать в Сирии.

Кроме того, издание указывает на риск начала региональной войны на фоне напряжённых отношений Израиля с Ираном, конфликта с палестинским движением ХАМАС и ситуацией в Ливане.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября боевики в Сирии начали наступление на позиции Сирийской арабской армии (САР, правительственные войска) в районе Алеппо. К 30 ноября боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили 40% западных районов Алеппо. Кроме того, они активно наступали на позиции САР в провинции Идлиб и смогли взять под контроль крупный город Маарат-ан-Нуман.

Сирийское командование 29 ноября сообщило, что среди боевиков находится множество иностранных наёмников.

САР 1 декабря объявила об отражении атаки боевиков. В этот же день сирийские ВВС нанесли удары по колонне бронетехники террористов на трассе Алеппо — Дамаск и сорвали их наступление.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Запад сознательно дестабилизирует обстановку в ключевых регионах мира. Западные элиты не хотят мириться с утратой ими былого могущества в мире, добавил он.