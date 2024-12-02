Москва, 2 декабря, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В Московском зоопарке подвели итоги конкурса на лучшие моменты из видеотрансляций из вольеров с животными.

Алексей Даничев/РИА Новости

Конкурс был объявлен в конце октября. Его участникам предложили присылать самые интересные моменты трансляций в формате видео, скриншотов и мемов. Экспертная команда Московского зоопарка выбрала десять самых ярких моментов и опубликовала на своем канале.

Победителями конкурса стали ролики «Малыш-орангутан делает себе тарзанку», «Панда-комикс», «Борьба рысиков», «Слоны-мамонты», «Взвешивание сурикатиков», «Мистар капибара», «Охота манула», «Худеющий» Тимоша», «Медоеды в коробке», «Пятничные медоеды».

Десяти победителям подарили билеты на двоих в Московский зоопарк.

За обитателями Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Сейчас камеры работают в десяти вольерных комплексах: панд (Жуи, Диндин и Катюши), азиатских слонов, орангутангов, карликового бегемота Ксюши, рыси, медоедов, сурикатов и гориллы, манула Тимофея. Также трансляция идет с южноамериканской лужайки: на ней обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.