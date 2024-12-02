Москва, 2 декабря, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Российская розничная сеть «Лента» приобретает 100% акций АО «Торговый дом «Эра», который владеет второй крупнейшей дрогери-сетью в России под названием «Улыбка радуги», сообщил ритейлер.

Роман Пименов/ТАСС

Дрогери — это магазин-дискаунтер в формате самообслуживания, расположенный рядом с домом или в торговом центре, продающий непродовольственные потребительские товары повседневного спроса, среди которых косметика, предметы гигиены, а также различные средства для дома.

«МКПАО «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет о приобретении 100% голосующих акций АО «Торговый дом «Эра» — компании, владеющей федеральной сетью магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги», — говорится в сообщении самого ритейлера.

Отмечается, что такой шаг может позволить «Ленте» трансформироваться в мультиформатного игрока, а также закрепиться на растущем рынке парфюмерно-косметической продукции, размер которого может превысить 1 трлн рублей по итогам 2024 года. Также указано, что «Улыбка радуги» продолжит функционировать под существующим брендом и со всеми наработанными операционными процессами.

Также уточняется, что по состоянию на 30 сентября 2024 года в России работало более 1,5 тыс. магазинов «Улыбка радуги» общей площадью 204 тыс. кв. м, а также с прибылью за девять месяцев 2024 года в 29,6 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября появилась информация о том, что семья Мюлье, владеющая сетью магазинов «Ашан», приняла решение продать свой бизнес в России из-за невозможности продолжать деятельность при введённых Евросоюзом антироссийских санкциях. Однако вскоре после этого российский филиал «Ашана» опроверг эти данные.