Южно-Сахалинск, 2 декабря, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Гражданина Исландии задержали в Сахалинской области, когда он пытался уплыть в Японию на лодке, сообщает 2 декабря пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

ФССП

«Данный гражданин был задержан на маломерном плавсредстве сотрудниками береговой охраны РФ в территориальных водах РФ при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией», — говорится в сообщении.

Суд признал иностранца виновным в нарушении правил въезда и режима пребывания в России и приговорил его к принудительному выдворению из страны. Исполнения судебного решения мужчина дожидался в учреждении для временного содержания.

Выдворенный из России исландец не сможет въехать в страну в течение пяти лет.

Ранее гражданина Исландии выдворили из Японии, поэтому он пытался попасть в страну нелегально, сообщает astv.ru. Мужчина тщательно продумал план, сверяясь с информацией в Сети. Он приехал на Сахалин, остановился в гостинице и купил лодку. Иностранец решил обмазать лодку золой, чтобы её не засекли радары, но этот замысел не сработал — ещё на берегу до выхода в море его задержали пограничники.

Как сообщало ИА Регнум, в августе погранслужба Финляндии задержала троих французских туристов после того, как они пересекли границу с Россией на несколько минут. Группу иностранцев заметил местный житель. Французы рассказали пограничникам, что были в Париккале и наблюдали за природой и птицами, а затем «решили присмотреться» к границе с Россией. Приблизившись к границе, мужчины захотели прогуляться по российской территории, но уже через несколько минут вернулись обратно. Задержанные признали вину. Прокурор запросил для нарушителей наказание в виде штрафа.