Москва, 2 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В Бельгии у входной двери здания, где зарегистрирован новый бизнес-проект правнучки советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов и признанное иноагентом), вывешен украинский флаг. Об этом сообщило «РИА Новости».

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На парковке перед двухэтажным кирпичным домом в пригороде Левена, где расположился стартап Богдановой, стоят дорогие автомобили. Как отмечает агентство, на улице в основном находятся частные дома. Украинский флаг здесь выглядит неуместно, отметили авторы материала.

Богданова пока никак не прокомментировала появление украинского флага у своего офиса. На телефонные звонки она не отвечает.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что объявленная в России в международный розыск по делу о призывах к терроризму Богданова зарегистрировала в бельгийской провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена юридическое лицо с названием May23, стало известно в конце ноября. Стартап имеет множество разрешённых видов деятельности.

Компания может производить мыло и моющие средства, осуществлять розничную торговлю товарами по почте, заниматься книгоизданием, производством рекламных, технических, корпоративных, образовательных и обучающих фильмов и видеоклипов. Также в списке видов деятельности консалтинг, производство спектаклей независимыми артистами и художественная деятельность, включая журналистскую работу. Богданова зарегистрирована в Бельгии как самозанятое лицо и платит налоги.

Правнучка Чкалова активно поддерживает украинские формирования и занимается сбором средств для них. Ранее стало известно, что Богданова оплатила надпись на артиллерийских снарядах, которыми от её имени украинские боевики обстреляли населённые пункты в Донецкой Народной Республике. Она также призывала нанести ядерный удар по Москве, вызвавшись проспонсировать это.

После этого Богданова скрылась за границей. Известно, что она давно получила паспорт Израиля и много лет проживает в Европе, периодически появляясь в России.

1 ноября Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову. Её уличили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.