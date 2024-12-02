Брюссель, 2 декабря, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин усиливает своё влияние в мире, заявила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая своё влияние», — сказала она в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

Таким образом Каллас попыталась оправдать военную поддержку киевского режима со стороны стран ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Каллас допустила, что страны Европы могут направить свои войска на территорию Украины для соблюдения возможного прекращения огня в зоне конфликта. По её словам, Евросоюз должен играть важную роль в прекращении огня на Украине.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности стран Евросоюза взять на себя военную и финансовую поддержку Украины, если избранный президент США Дональд Трамп ограничит помощь со стороны Белого дома.

Путин, в свою очередь, отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.