Москва, 2 декабря, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Почти 1,2 млн тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев этого года в рамках программы раздельного сбора мусора. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, объемы сбора вторсырья растут с каждым годом.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«В городе пятый год идет реализация программы раздельного сбора мусора, она продолжает демонстрировать положительную динамику», — отметил Петр Бирюков. Он напомнил, что на старте программы — в 2020 году — было собрано 880 тыс. тонн вторсырья, а в прошлом году этот показатель уже достиг 1,6 млн. тонн. «За январь–сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,2 млн. тонн вторсырья», — сообщил заместитель мэра российской столицы.

Бирюков подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным и главной задачей было сделать его максимально удобным. «Поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему, — отметил он. — Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые — остальные отходы».

Сбор и вывоз отходов осуществляют около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией. Содержимое баков направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов, которые затем используются в производстве.

Благодаря активной информационной работе с каждым годом всё больше москвичей присоединяются к этой инициативе и начинают сортировать мусор, отметил Петр Бирюков.