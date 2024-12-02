Саратов, 2 декабря, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В Саратовской области 14-летняя школьница умерла во время секса с 19-летним парнем. Девушка потеряла сознание и не смогла прийти в себя. В отношении молодого человека возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам собеседника, молодые люди встречались, и у них был интим по обоюдному согласию. Пара начала встречаться весной 2024 года, а в июле школьница скончалась. Всё это время следователи выясняли детали произошедшего, и в ноябре в отношении парня были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 134 (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 135 (развратные действия) УК РФ.

«Причиной смерти девушки является тупая травма половых органов и кровопотеря», — сообщил источник.

На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Егорьевске мигрант несколько раз надругался над умственно отсталой десятилетней школьницей.