Москва, 2 декабря, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Закон, который предусматривает новую семейную выплату для россиян с двумя и более детьми, вступает в силу с 2025 года, однако распространяется не на всех. Об этом сообщила агентству «Прайм» руководитель налоговой практики K&P. Group Виктория Канишевская.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По данным юриста, семейную выплату получит ряд граждан с двумя и более детьми при выполнении определённых условий. Сумма же будет начисляться в виде разницы между расчётным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%.

«Возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7% с облагаемых доходов. Поэтому её иногда называют «налоговым кэшбеком», — объяснила Канишевская.

Такой «кэшбек» смогут получить те россияне, чей доход на каждого члена семьи не превышает полтора прожиточных минимума в регионе, при этом учитывается движимое и недвижимое имущество претендентов. Воспользоваться льготой смогут родители, чьим детям ещё нет 18 лет или 23 лет при условии учёбы на очном отделении. Также родители должны быть налоговыми резидентами РФ, вместе с детьми иметь гражданство и проживать в России.

Как сообщает эксперт, чтобы получить выплаты, нужно подать заявление в Социальный фонд в период с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода, а дополнительные документы и сроки предоставления средств определят позже. Таким образом, первые выплаты придут лишь в 2026 году, добавляет Канишевская.

Как ранее передавало ИА Регнум, депутаты Госдумы обратились к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть повышение лимитов по семейной ипотеке с учётом мер по борьбе с инфляцией. Зампред комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов пояснил, что у молодых россиян должны быть реальные шансы на приобретение собственного жилья для рождения детей. Он также сообщил, что семейная ипотека не должна никак влиять на инфляцию, если сделать четкие критерии и последующий контроль за выдачей, чтоб не было злоупотреблений.

14 ноября в России представили проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года. В стратегию вошли меры по усовершенствованию процедуры предоставления материнского капитала, увеличению эффективности выплаты алиментов, введению наград для «многовнуковых» дедушек и бабушек.

В России 2024 год объявлен Годом семьи. В связи с этим президент Владимир Путин 29 февраля объявил о разработке нацпроекта «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.