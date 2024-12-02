Москва, 2 декабря, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Свыше 300 тысяч военнослужащих прошли обучение в резервных полках в 2024 году для участия в специальной военной операции. Об этом 2 декабря в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Серьёзные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции», — сообщил он.

Для проведения обучения сформировали семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов, уточнил Бувальцев. По его словам, особое внимание в процессе обучения уделяют индивидуальной подготовке военнослужащих — в неё входит освоение навыков по огневой, тактической, инженерной подготовке, тактической медицине и специальной подготовке в зависимости от военно-учетной специальности.

Генерал-полковник добавил, что особую актуальность в условиях наступления ВС России приобрела подготовка штурмовых подразделений. Их обучение проходит в том числе на макетах опорных пунктов и участках местности, которые повторяют позиции Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны, сообщил о формировании девяти резервных полков для российских воинских группировок в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на профильном совещании 17 октября сообщил, что установленное годовое задание по набору контрактников в российскую армию выполнено на 78%. Он назвал темпы набора в общем и целом «достаточно приличными».

20 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Совете безопасности РФ межведомственной комиссии по комплектованию российских Вооружённых сил контрактниками. В октябре она приступила к работе.