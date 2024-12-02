Москва, 2 декабря, 2024, 10:47 — ИА Регнум. В 2025 году россияне могут столкнуться с новым скачком цен на кофе, так как в конце ноября биржевые цены на арабику и робусту значительно выросли и достигли рекордных отметок. Об этом сообщает 2 декабря РБК со ссылкой на гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия.

Petrov Sergey/Global Look Press

По данным эксперта, 27 ноября биржевые цены на арабику достигли рекорда 1977 года — стоимость мартовского фьючерса составила $7,05 за кг. Вместе с арабикой вырос в цене и другой сорт кофе — робуста, чьи январские фьючерсы на бирже ICE поднялись к 25 ноября до $5,3 тыс. за тонну. Таким образом, биржевая цена робусты за год выросла более чем в два раза, а арабика подорожала на 80%.

«Как правило, цены раз в десять лет достигают высоких значений, а потом снижаются. Но если раньше при высокой стоимости арабики цена на робусту повышалась незначительно, то сейчас стоимость робусты за последний год выросла в два с лишним раза — такого никогда не было», — отмечает Чантурия.

Эксперт также сообщил, что практически весь кофе, который поставляется в Россию, выращивают либо в Бразилии, либо во Вьетнаме. Однако в этом году один из ключевых кофейных регионов Вьетнама сначала пострадал от засушливой погоды в начале вегетационного периода растений, а затем от тайфуна при сборе урожая, в Бразилии также была засуха.

Чантурия считает, что вместе с неурожаем на дальнейший рост цен к 2025 году повлияет превышение спроса над предложением, а также давление доллара на закупочные цены ингредиентов для кофейных напитков. Гендиректор «Росчайкофе» добавил, что на рост себестоимости выращивания, доставки и производства кофе повлияла и глобальная инфляция, начавшаяся ещё во время пандемии COVID-19.

«Ввиду этих факторов следующий год будет большим испытанием для любителей кофе в России, потому что идёт постоянный перерасчёт цен. Все пытаются выйти на новый уровень экономически обоснованной стоимости», — предупреждает Чантурия.

Как передавало ранее ИА Регнум, крупные производители чая и кофе с сентября повысили цены на 6–9% для ретейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию». Сообщалось, что это связано с девальвацией рубля, подорожанием импорта сырья и падением урожайности какао-бобов и чая.