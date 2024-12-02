Москва, 2 декабря, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Своими решениями глава ЦБ России Эльвира Набиуллина похожа на бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с Reuters.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Эльвира Набиуллина

«Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у неё есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же «железная леди», как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике. Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5% для России не столь критична, можно было бы с ней мириться, но у руководства ЦБ другое мнение», — отметил он.

Костин уточнил, что в следующем году ожидает снижения инфляции до 6,4%, а также снижения ключевой ставки, которая достигла рекордных 21%. При этом он допустил, что ставка может расти и дальше.

«Может быть, нужна более скоординированная и более решительная политика по всем составляющим инфляции. Ставка как инструмент в полной мере не действует из-за многих факторов — из-за объёма кредитов, нечувствительных к ставке, из-за инфляционных ожиданий», — добавил бизнесмен.

Глава ВТБ отметил, что повысившийся курс доллара к рублю не оказывает серьёзного влияния на российскую экономику, а также предположил, что цена доллара в дальнейшем будет сохраняться на нынешнем уровне.

Как передавало ИА Регнум, ЦБ РФ 25 октября поднял ключевую ставку до 21%, что стало рекордным уровнем. Набиуллина не исключила нового повышения ставки в этом году, отметив, что решение примут на основании данных об экономической ситуации в стране.

Президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума в сентябре объяснил, что Банк России повышает ключевую ставку для снижения перегрева экономики. Её охлаждение нужно для стабильной работы Минфина по сбалансированности бюджета.