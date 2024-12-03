Москва, 3 декабря, 2024, 09:00 — ИА Регнум. С приближением Нового года учреждения культуры подготовили 43,5 тысячи событий, которые можно бесплатно посетить по «Пушкинской карте». Это более 8 тысяч спектаклей, 10 тысяч творческих встреч в музеях, театрах и библиотеках, почти 10 тысяч образовательных мероприятий для детей, школьников и студентов.

Московский Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Балет «Щелкунчик»

«Приближается самый волшебный праздник — Новый год. Это время чудес и исполнения желаний. Учреждения культуры по всей стране подготовили тысячи разнообразных новогодних мероприятий: концерты, спектакли, выставки, киносеансы и многое другое, чтобы подарить атмосферу праздника каждому. Особенно радует, что всё это доступно и для владельцев Пушкинской карты, которая открывает двери в мир искусства и культуры. Сегодня ее держателями стали уже более 11 миллионов человек, и мы гордимся, что благодаря этому проекту культура становится ближе каждому», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Программа «Пушкинская карта» реализуется в поддержку национального проекта «Культура». Благодаря ей ежегодно на карту россиянам от 14 до 22 лет начисляется пять тысяч рублей, которые можно использовать для покупки билетов в театры, музеи, на концерты и выставки.

Атмосферу праздника создадут культурные мероприятия по всей России. Более тысячи событий, например, пройдут в Кирове. В этом году этот город, отмечающий 650-летие, стал Новогодней столицей страны.

«Гости Кирова, которых мы ждем из всех регионов России, будут увозить с собой из нашего гостеприимного города новогоднее настроение, впечатления и, конечно, символ Новогодней столицы — Вятскую птицу счастья», — отметил руководитель дирекции по организации 650-летия Кирова Алексей Чепцов.

Так, на одной из старинных и самых красивых улиц Кирова — Спасской — будут красоваться более 100 «именных» ёлок — участниц ёлочного фестиваля. Они представят не только все 89 российских регионов, но и Музей Победы, Общенациональный союз индустрии гостеприимства и другие известные представительства. Причём лесных красавиц нарядят с использованием элементов народного творчества, оригинальных новогодних игрушек, цветовой гаммы, символизирующих каждую область, край или общественное движение.

А в Кировском театре кукол им. А. Н. Афанасьева вместе с праздничным открытием Новогодней столицы России состоится премьера детского спектакля «Хочу быть медведем». Он расскажет юным зрителям о маленькой коале, которая мечтает стать медведем и участвовать в Зимних медвежьих играх. На пути к своей мечте герой столкнется со множеством испытаний, но его находчивость, смелость и доброе сердце помогут преодолевать любые трудности.

«Захотелось создать историю, которая будет в большей степени поучительной и не преследует развлекательную цель». Ты всего можешь добиться сам, даже если ты не такой, как все!» — основной девиз пьесы про малыша-коалу, который живет в Австралии и мечтает стать настоящим медведем, хотя, по сути, им не является», — поделился автор идеи, драматург, член Союза писателей России Денис Смирнов.

Ещё одна яркая новогодняя премьера готовится в Самарской области. Коллектив под руководством заслуженного артиста России Юрия Бурлаки воссоздал образ оригинальной постановки балета «Щелкунчик», состоявшейся на сцене Мариинского театра в 1892 году. В этом артистам помогали сохранившиеся эскизы декораций и костюмов, а также фотографии спектакля.

Уже 21 декабря обладатели «Пушкинской карты» смогут увидеть балет «глазами» Петра Ильича Чайковского. Этот один из величайших мировых композиторов лично присутствовал на премьере «Щелкунчика» в конце XVII века.

«Только наши зрители увидят фрагменты оригинальной хореографии, созданной Львом Ивановым. И только в этом спектакле прозвучат два музыкальных номера из рукописей Чайковского, не исполнявшиеся ранее», — подчеркнул Юрий Бурлака.

Одной из тех, кто с нетерпением ждёт «Щелкунчика», стала студентка Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва Кристина Измайлова. Девушка призналась, что в её семье уже стало доброй традицией собираться всем вместе, чтобы насладиться новогодней постановкой.

«Каждый раз впечатляет всё — от костюмов и декораций до невероятного мастерства артистов. Я погружаюсь в сказку и ощущаю себя маленьким ребёнком, ожидающим увлекательных приключений! Я знаю, что в этом году нам предстоит «обновлённая» версия балета, так что просмотр будет особенно увлекательным», — поделилась студентка

А чтобы поход на спектакль, выставку или концерт стал приятнее, для владельцев «Пушкинской карты» по всей стране стартует уникальная новогодняя акция «Веди родителей в музей». С 30 декабря по 12 января молодые люди смогут приобрести два билета для родителей со скидкой 10%. В акции участвуют более 1270 учреждений культуры в 69 регионах России: крупнейшие театры, знаменитые музеи, а также региональные и городские концертные площадки.

Так, в Магаданском областном краеведческом музее 4 января пройдут интерактивные лекции и мастер-классы. Можно будет, к примеру, погрузиться в искусство фотографии, а также узнать о процессе создания фильмов и видео с использованием компьютерной графики, виртуальной реальности. А самым креативным предложат попробовать свои силы в нейрофотографии — искусстве создания изображений силой мысли. При покупке билета по «Пушкинской карте» подросток может взять своих родителей на мероприятия бесплатно, пояснили организаторы.

«Музей уже давно и системно работает в части привлечения семейной аудитории на наши просветительные мероприятия. Мы всегда рады видеть, как дети и подростки совместно с родителями творят на мастер-классах, с интересом проходят познавательные квесты и живо дискутируют после исторических лекций», — подчеркнул замдиректора Магаданского областного краеведческого музея Артём Ковалёв.

Также в рамках акции на сцене Магаданского музыкального и драматического театра артисты представят несколько спектаклей — волшебных музыкальных сказок и премьер. А ещё по «Пушкинской карте» на время каникул театр организует захватывающие экскурсии по закулисью.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. Благодаря нацпроекту расширяется поддержка творческих инициатив россиян, становятся доступнее образцы искусства, а также организуется профессиональная переподготовка кадров.

Программа «Пушкинская карта» охватывает более трёх тысяч учреждений культуры по всей стране, включая крупные федеральные музеи, театры и небольшие региональные учреждения. Зарегистрироваться и получить карту можно через приложение «Госуслуги. Культура», после чего она доступна как в физическом, так и в виртуальном формате. В этом же приложении или на сайте Культура.рф можно ознакомиться с афишей предстоящих мероприятий и списком культурных учреждений — участников программы.