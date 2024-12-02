Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал уволить руководство предприятия «Камчатфармация». Как сообщает пресс-служба правительства региона, причиной такого решения стали многочисленные жалобы жителей Камчатки относительно нехватки лекарств в розничной продаже.

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Владимир Солодов провел проверку ассортимента лекарств в государственной аптеке № 36 в селе Усть-Большерецк и ознакомился с жалобами жителей других районов. В частности, аптека в селе Усть-Большерецк не работает с 1 октября из-за отпуска фармацевта. Руководство «Камчатфармации» не предусмотрело замену сотрудника на период отпуска основного специалиста. Солодов назвал ассортимент аптеки катастрофическим и поставил задачу министру здравоохранения края Александру Гашкову обеспечить аптеку лекарствами для продажи в розницу до 9 декабря — к моменту возвращения фармацевта.

«В ассортименте аптеки — одни шприцы, — констатировал губернатор Камчатского края. — Я помню, когда приезжал ранее и люди жаловались, что нет лекарств, и мне сказали, что порядок наведут. Через полгода ситуация не просто не нормализовалась, она — катастрофическая». По мнению Владимира Солодова, необходимо срочно принять меры по организации работы «Камчатфармации». «Действующее руководство не справляется, поэтому его нужно менять», — подчеркнул он.

Владимир Солодов поручил исполняющему обязанности главы Усть-Большерецкого муниципального района Борису Квитко выстроить работу с предпринимателями и открыть частную аптеку в декабре. В этих целях уже определено помещение, в котором проводится капитальный ремонт.