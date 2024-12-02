Москва, 2 декабря, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России возобновили расследование уголовного дела о погибших 20 лет назад в Сибири детях. Правоохранители пока не раскрывают подробности, сообщило 2 декабря «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Родители погибших детей надеются, что следователям удастся пролить свет на эту страшную трагедию.

Пятеро детей в возрасте от 10 до 12 лет пропали 16 апреля 2005 года. С заявлением об исчезновении Максима Т., Сафара А., Александра Л., Галаша М. и Дмитрия М. в полицию вечером того же дня обратились родственники. Мальчики учились в одной школе Ленинского района краевого центра и жили недалеко друг от друга.

Как сообщало ИА Регнум, детей объявили в федеральный розыск, поиски продолжались 21 день, в розыскных мероприятиях задействовали более тысячи человек. Обгоревшие останки мальчиков обнаружили в коллекторе на улице Глинки в мае. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам похищения несовершеннолетних (ч. 2 ст. 126 УК РФ). 21 апреля дело было переквалифицировано на статью 105 УК РФ («Убийство»). Детей похоронили в Красноярске 25 сентября 2006 года.

Силовики посчитали, что это был несчастный случай, но опрошенные свидетели утверждали, что детей усадили в тёмную иномарку и увезли. Дело закрыли, однако позднее появились новые подробности.