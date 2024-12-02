Аргентина, 2 декабря, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Туристка Наталья Литвинова, объявившая голодовку из-за сорванной поездки в Антарктиду, урегулировала спор с круизной компанией Swan Hellenic. Об этом россиянка рассказала 2 декабря в видеообращении.

Кадр из видео Наталья Литвинова

«Компания связалась со мной, и в результате конструктивного диалога мы достигли договорённости, которые я не могу вам озвучить, но они меня устроили», — сообщила Литвинова, обращаясь к своим подписчикам.

Женщина поблагодарила людей, которые поддерживали её в «непростое время». Она добавила, что инцидент исчерпан, претензий к организаторам тура с её стороны больше нет.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября российские туристы, находившиеся на борту застрявшего по пути в Антарктиду лайнера, объявили голодовку, требуя вернуть им деньги за сорванный круиз. У судна возникли неполадки с двигателем. Компания Swan Hellenic, которая организовала тур, решила отменить путешествие, и борт со скоростью 11 км/ч отправился в порт города Ушуайя на юге Аргентины.

Литвинова обвинила круизную компанию в крахе её мечты.