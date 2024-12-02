Москва, 2 декабря, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Попытка начать мирные переговоры с украинской стороной может быть предпринята в 2025 году. Такое мнение 2 декабря в беседе с aif.ru высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Максим Гучек/РИА Новости

Она подчеркнула, что в рамках переговорного процесса Россия не намерена обсуждать соглашения «непонятного статуса» и «однодневные полумеры».

«Верю ли я, что переговоры возможны? Выражу исключительно личное мнение. Считаю вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет», ― отметила спикер Совфеда.

Матвиенко считает, что серьёзная эскалация, предпринятая уходящей администрацией США, с большой вероятностью скажется на потенциальных переговорах. По её мнению, если команде избранного президента США Дональда Трампа удастся в ближайшее время войти в переговоры, это еще не будет ничего значить.

«Мы не склонны формировать завышенные ожидания на пустом месте. Пока нет предметных, конкретных оснований», ― указала Матвиенко.

Как сообщало ИА Регнум, спикер парламента Крыма Владимир Константинов считает, что переговоры России и США по Украине могут начаться сразу после вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа — то есть уже в январе–феврале 2025 года. По его словам, сейчас Трамп находится в сложной ситуации после снятия действующей администрацией США ограничений на удары американскими ракетами по РФ и применения российскими военными новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Константинов добавил, что если переговоры не начнутся, мир ожидает ещё большая эскалация напряжённости с «вытекающими последствиями для всех сторон».

1 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев должен самостоятельно решать вопрос территориальных уступок для достижения мира с Москвой. По его словам, ключевой момент заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, которая не должна навязываться извне, в том числе Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности РФ к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине, но исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России. При этом, подчеркнул глава государства, никаких «разменов» не будет.