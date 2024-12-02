Москва, 2 декабря, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Группа украинских диверсантов уничтожена в зоне проведения спецоперации благодаря смелым и профессиональным действиям рядового Сергея Калашникова, сообщили 2 декабря журналистам в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Рядовой отряда «Барс-16» Калашников заметил диверсионную группу, когда проводил воздушную разведку местности с помощью беспилотника. Бойцы ВСУ, вооружённые стрелковым оружием и гранатомётом, двигались по лесу в направлении позиций отряда.

Калашников передал координаты диверсантов командованию, после чего по ним нанесли миномётный удар. Некоторые успели укрыться в овраге. Рядовой сообщил и об этом, тогда огонь скорректировали и повторным залпом уничтожили оставшихся диверсантов.

Калашников своими действиями помог уничтожить вооружённое формирование противника, готовившего наступление, подчеркнули в Минобороны.

Ещё один подвиг совершил рядовой Тимур Михайлов, доставлявший боеприпасы для российских бойцов. Его автомобиль атаковали украинские FPV-дроны. Михайлов быстро сориентировался в сложной обстановке и смог уйти от атак беспилотников. Рядовой своевременно доставил боеприпасы на позиции ВС РФ, благодаря чему бойцы усилили натиск на оборонительные рубежи противника и вынудили его отступить.