Москва, 2 декабря, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Решение о помиловании своего сына, которое принял покидающий пост президента США Джо Байден, — это карикатура на демократию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Известиям».

Bonnie Cash — Pool/Global Look Press Джо Байден и Хантер Байден

«Карикатура на тему демократии», — сказала дипломат, комментируя действия Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным статьям, заявив, что это решение принималось из-за несправедливости и предвзятости судебного преследования. По словам Байдена-старшего, его шаг продиктован не только семейными мотивами. Он пояснил, что верит в правосудие, но в процесс могла вмешаться политика, которая и привела к судебной ошибке. Хантер стал мишенью исключительно из-за политического давления, подчеркнул глава Белого дома.

После помилования Хантер Байден объявил о решении посвятить жизнь помощи людям с зависимостями. По его словам, он ведёт трезвый образ жизни уже более пяти лет.

В июне суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении огнестрельного оружия. Его обвинили в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью.

По всем пунктам обвинения сыну президента США грозило до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тыс. долларов. После решения суда Джо Байден заявил, что не намерен препятствовать обвинительному приговору в отношении своего сына и не собирается даровать ему помилование.