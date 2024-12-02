Москва, 2 декабря, 2024, 08:21 — ИА Регнум. При дальнейшей эскалации Запад остановится первым. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press

Медиаменеджер объяснила это отсутствием такого же страстного желания победить, как у России. Она считает, что американцы никогда не воевали за те идеи, за которые сражаются россияне.

«Когда задают вопросы, чем это кончится и что будет, если эскалация будет нарастать и нарастать, у меня нет никаких сомнений, что они остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего «Вставай, страна огромная» у них нет и никогда не было»,― подчеркнула главред.

Она напомнила о благородстве и «потрясающей доброте» России при участии в военных конфликтах на протяжении всей истории. В качестве примера она привела случай, когда Пётр I во время войны с Карлом XII подарил своему противнику продовольствие и медикаменты.

По мнению Симоньян, сила России не только и не столько в новой ракетной системе «Орешник», которая произвела неизгладимое впечатление на оппонентов, а в благородстве и понимании, что лежачего не бьют.

«И с пониманием того, что милосердие ― высшая справедливость», ― заявила она.

Как сообщало ИА Регнум, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис считает, что действующий президент США Джо Байден должен прекратить провоцировать своими решениями эскалацию конфликта на Украине, который западные страны уже проиграли. Эксперт также призвал Запад перестать дразнить Россию, считая, что в ответ не последует никаких действий. Он назвал недавние провокации западных стран против РФ наиболее опасным моментом за последние три года.

28 ноября бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Запад ведёт прямую войну против России, так как считает, что она не будет отвечать на его безответственные действия по поддержке Киева. Он также предупредил, что глупо и безрассудно ожидать, что РФ не станет реагировать на удары западными ракетами по её территории.

Глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера 28 ноября заявил, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине. По его словам, инициатива на фронте сейчас на стороне Вооружённых сил России.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин рассказал, что армия России будет постепенно занимать новые позиции в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что сейчас российские военные наступают практически на всём протяжении линии боевого соприкосновения.