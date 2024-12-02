Москва, 2 декабря, 2024, 07:36 — ИА Регнум. К прекращению практики введения незаконных санкций в отношении парламентариев со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа призвала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Также она отметила отметила отсутствие в настоящий момент условий для возобновления переговоров с американскими законодателями.

council. gov. ru Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Условий для возобновления полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет. Хотя при определённых обстоятельствах они могли бы быть полезны. Пусть новый президент отменит санкции против парламентариев», — отметила спикер верхней палаты парламента в интервью aif.ru.

По мнению Матвиенко, такой шаг после инаугурации Трампа мог бы говорить о действительно каких-то серьёзных конструктивных намерениях.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе предвыборной гонки Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Россией и Китаем. Кроме того, он уточнил, что намерен в случае победы урегулировать кризис на Украине. Трамп считал, что добиться завершения конфликта необходимо до инаугурации.

В свою очередь председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия не знает, в чём именно состоит мирный план Трампа, а интерпретаторов его мыслей по мирным переговорам «уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта».

Ранее Матвиенко отмечала, что оппоненты России будут пытаться ответить на её успех новыми санкциями, ограничениями и запретами, даже если они пойдут во вред им самим. Понятно, что главная мечта западных стран — нанести России стратегическое поражение — неосуществима, добавила она.