Главу киевского режима Владимира Зеленского предали его хозяева из Белого дома — их цель была не помощь Украине, а ущерб России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале 1 декабря. По её словам, проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что помощь и ущерб — это одно и то же. Обсуждением такого высказывания ознаменован новый, 1012-й день СВО на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, заявившего, что Киев должен сам принимать решение о территориальных уступках России, дипломат напомнила, что хозяева Зеленского «всегда предают».

Захарова предложила Киеву для начала подумать о том, «как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках».

О том, что администрация президента США Джо Байдена требует от украинских властей пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет, сообщало в конце ноября Associated Press со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника из Белого дома.

А член палаты представителей Конгресса США от республиканцев Виктория Спартц в эфире канала CNN 28 ноября заявила, что Украине необходима всеобщая мобилизация.

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