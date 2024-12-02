Оксфорд, Великобритания, 2 декабря, 2024, 04:43 — ИА Регнум. По версии издательства Оксфордского словаря, существительное «брейнрот» (brain rot, дословный перевод — «гниение мозга») является словом 2024 года. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба издательства.

Michael Paraskevas Оксфорд

«После двух недель публичного голосования и широкого обсуждения наши эксперты собрались вместе, чтобы рассмотреть вклад общественности, результаты голосования и наши языковые данные, прежде чем объявить «гниение мозга» окончательным словом года на 2024 год», — отметили авторы.

В публичном голосовании приняли участие более 37 тыс. человек. Всего на выбор выставлялись шесть слов.

По определению словаря, «брейнрот» — предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, часто рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материала (в особенности онлайн-контента), который считается тривиальным или примитивным.

В издательстве утверждают, что в 2024 году это слово искали в словаре на 230% чаще, чем ранее.

Первое использование термина «гниение мозга» зафиксировали в 1854 году в книге «Уолден» американского писателя Генри Дэвида Торо (1817–1862).

Как сообщало ИА Регнум, словом 2023 года Оксфордский словарь назвал разговорное слово rizz, обозначающее персональный шарм и привлекательность. Выражение является сокращённой формой слова «харизма», взятой из его средней части, что является необычной схемой словообразования. В издательстве уточнили, что составили список из восьми слов, которые отражали настроение прошедшего года, и предложили публике проголосовать. В ходе голосования список был сокращён до четырёх слов, а окончательный выбор сделали эксперты-лингвисты.